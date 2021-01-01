في الإمارات إطلاق تطبيق محادثات الفيديو المجاني GoChat Messenger

أعلنت اتصالات الإمارات أخيرًا عن إطلاق تطبيق GoChat Messenger المتكامل، الذي يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، واستخدام العديد من المزايا المتنوعة مثل الدردشة مع العائلة والأصدقاء، والتحويلات المالية، ودفع الفواتير، والألعاب، والاطلاع على أحدث الأخبار والفعاليات، واستخدام عروض وخصومات تطبيق بسمات، وغيرها العديد من الخدمات المنزلية.
ويُعد تطبيق GoChat Messenger أحدث الحلول التي تضاف إلى مجموعة المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء لخدمات الاتصال الذكية في المرحلة الراهنة.
ويشكل التطبيق منصة عالمية يمكن لأي شخص حول العالم تنزيله من متاجر تطبيقات أندرويد وآبل، ولا يتطلب التسجيل فيه سوى رقم هاتف متحرك، ليستمتع سكان الإمارات بالتواصل السلس مع الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء العالم.
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