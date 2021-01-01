يلغي إيلون ماسك اتفاقًا بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر



إيلون ماسك إيلون ماسك

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه ألغى اتفاقًا تبلغ قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر، وأضاف أن تويتر تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.



وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 6 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.



وقال محامو ماسك في إخطار للجهات التنظيمية إن تويتر تقاعس أو رفض الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

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وكان ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلًا على أن الحسابات الوهمية أقل من 5 بالمئة من نسبة المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة تويتر، إن مجلس الإدارة يعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض تنفيذ اتفاقية الاندماج، حيث قال: “مجلس تويتر ملتزم بإغلاق الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليها مع السيد ماسك”.ويفتح إلغاء ماسك الصفقة البالغة 44 مليار دولار، التي وقعها في أبريل الماضي، الباب أمام معركة قضائية مع تويتر، حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.وقال محاموه، في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية، إن “السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة”.