أسرع نجم في كوننا الواسع

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اكتشف علماء فلك مؤخرا، أسرع نجم في الكون، يدور حول الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "الفيزياء الفلكية"، فإن النجم "إس 4716"، يدور حول الثقب الأسود في مركز مجرتنا، ويبعد عنا 100 ضعف المسافة بين الأرض والشمس.

وبحسب الدراسة التي قامت على مراقبة النجم لـ20 عاما، فإنه يسافر حول الثقب الأسود الهائل، الذي يبلغ قطره 23.5 مليون كيلومتر، في أربع سنوات فقط، بسرعة 8000 كيلومتر في الثانية، وفقما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتعليقا على الدراسة، قال المؤلف الرئيسي لها الدكتور فلوريان بيسكر: "كان وجود نجم في مدار مستقر قريبا جدا وسريعا بالقرب من ثقب أسود فائق الكتلة أمرا غير متوقع تماما، ويمثل الحد الذي يمكن ملاحظته باستخدام التلسكوبات التقليدية".

وبدوره أشار مايكل زاجشيك عالم الفيزياء الفلكية في جامعة "ماساريك" بالتشيك والمشارك في الدراسة إلى أن "إس 4716 يعد محيرا إذ لا تتشكل النجوم بسهولة قرب الثقوب السوداء"، داعيا إلى إجراء المزيد من الأبحاث عن النجم.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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