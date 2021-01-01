أسرع نجم في كوننا الواسع

اكتشف علماء فلك مؤخرا، أسرع نجم في الكون، يدور حول الثقب الأسود في مركز مجرة درب التبانة.
ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "الفيزياء الفلكية"، فإن النجم "إس 4716"، يدور حول الثقب الأسود في مركز مجرتنا، ويبعد عنا 100 ضعف المسافة بين الأرض والشمس.
وبحسب الدراسة التي قامت على مراقبة النجم لـ20 عاما، فإنه يسافر حول الثقب الأسود الهائل، الذي يبلغ قطره 23.5 مليون كيلومتر، في أربع سنوات فقط، بسرعة 8000 كيلومتر في الثانية، وفقما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
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