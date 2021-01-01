بسبب وفاة طفلين..دعوى قضائية ضد منصة «تيك توك»

رُفعت دعوى قضائية ضدّ منصة تيك توك في كاليفورنيا نتيجة وفاة طفلتين شاركتا في تحدي التعتيم ("بلاك أوت تشالنج"، الذي يشجّع المستخدم على خنق نفسه حتى الإغماء.
وتتهم الدعوى المرفوعة أمام إحدى محاكم لوس أنجلوس الأسبوع الماضي خوارزمية تيك توك بنشر "عن قصد وبشكل متكرر" مقاطع فيديو عن تحدي التعتيم الذي أدى السنة الفائتة إلى وفاة فتاة تبلغ 8 سنوات في تكساس وأخرى في سنواتها التاسعة في ولاية ويسكونسن.
وقال ماثيو بيرجمان، وهو محام في مركز القانون الخاص بضحايا وسائل التواصل، الذي رفع الدعوى ضد تيك توك أنّ المنصة "عليها تحمّل مسؤولية نشر المحتوى الذي ساهم في مقتل هاتين الفتاتين الصغيرتين".
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