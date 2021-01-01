تستعد سبيس إكس لإطلاق صاروخ Starship



صاروخ Starship صاروخ Starship

وعد إيلون ماسك ، العالم برحلة Starship مدارية في يوليو ويبدو أنه على بعد خطوة واحدة لتحقيق ذلك.



أعلنت شركة سبيس إكس، أن نموذجها الأولي Starship 24 ، يقف شامخًا على منصة الإطلاق شبه المدارية في قاعدة ستارباز في بوكا تشيكا ، تكساس.



هذه الخطوة "استعدادًا لأول اختبار طيران مداري لـ Starship '' ، شارك SpaceX في تغريدة ، مما يشير إلى أن الصاروخ الضخم يمكن أن ينطلق هذا الشهر.

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تم تعليق جميع الأنشطة في منشأة الاختبار لأكثر من عام بسبب المراجعة البيئية من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).وفقًا لتقرير FAA ، كان مطلوبًا من SpaceX `` اتخاذ أكثر من 75 إجراءً للتخفيف من الآثار البيئية من خطتها المقترحة لإطلاق المركبة الفضائية الفائقة الثقيلة '' قبل أن تتمكن من إطلاق صاروخ آخر للموقع.نُشر تقرير إدارة الطيران الفيدرالية في 13 يونيو الماضي ، غرد ماسك: "المركبة الفضائية ستكون جاهزة للطيران الشهر المقبل".قام أيضًا بالتغريد في 14 يونيو أن SpaceX سيكون لديها مكدس Starship آخر جاهز للطيران في أغسطس ثم شهريًا بعد ذلك.ومع ذلك ، يبدو أن شركة Musk قد تلقت موافقة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وهي تمضي قدمًا في إطلاق أول مركبة فضائية لها.