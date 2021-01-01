تقول بنتلي أن بنتايجا تحمل المقاعد الأكثر تطوراً في صناعة السيارات



بنتلي بنتلي

وصلت بنتايجا ذات قاعدة العجلات الطويلة لتقدم “مقاعد الخطوط الجوية” كما تصفها الشركة، والتي تقول عن مقاعدها أنها الأكثر تقدماً في أي سيارة.



يمكن تعديل المقعد الخلفي في بنتايجا بأكثر من 22 طريقة للتعديل، تشمل ضبط المقعد والوسائد ومساند الرأس، وأكثر. ويحصل الركاب على مساند قدم كهربائية ونظام استشعار مناخي تلقائي يجمع بين 12 محركاً كهربائياً صامتاً و3 وحدات صمام هوائي ذكي.



توفر السيارة نظام جديد لمكافحة التعب تم إنشاؤه بمساعدة مقوم العظام حسب ما تمليه الخوارزميات، تطبق الصمامات الهوائية 177 تغيراً في الضغط على جسم الراكب عبر ست مناطق ضغط مستقلة. تقول بنتلي أن هذا يخفف من توتر أنسجة الجسم ويشجع الراكب على تصحيح وضعيته للتخلص من الانزعاج في الرحلات الطويلة.

قد يعجبك أيضا...

يأتي المقعد بضبط تلقائي للحرارة أكثر كفاءة بنسبة 40% من أدوات التحكم اليدوي، ويمكنه استكشاف فروقات الحرارة بدقة 0.1 درجة مئوية في 25 ميلي ثانية فقط.تقول بنتلي إن نصف مشتري بنتايجا ذات قاعدة العجلات الطويلة سيختارون مواصفات مقاعد الخطوط الجوية والتي تتوفر كميزة اختيارية. وتقول الشركة أن هذه هذا أفضل مكان في الخلف منذ سيارتها مولسان.