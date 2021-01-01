تكشف فولكس واجن عن فيتون 2016 لأول مرة!

في عام 2016 ألغت شركة فولس واجن سيارة السيدان الفاخرة فايتون ، مع أنها كانت مستعدة لإنتاج جيل جديد أعلنت عنه مؤخراً.
تعرض السيارة “النموذج الأولي من السلسلة شبه الإنتاجية”. حملت السيارة اسم فايتون D2 وعمل عليها رئيس قسم التصميم الخارجي ورئيس قسم التصميم الداخلي في الشركة بنفسيهما. ما ينعكي على تصميم السيارة الفاخر والمنافس لسيارات أودي في ذلك الوقت.
تميزت السيارة بتقنية عالية وشاشات متعددة وصلت بشكلها الانتاجي باسم Innovision Cockpit لسيارات فولكس واجن في عام 2018. ويجدر بالذكر أن فولكس واجن فايتون تميزت بمحركات متنوعة تراوحت من محرك 12 سلندر متصدر، إلى محرك ديزل 10 سلندر ومحركات V8 وV6 بنزين أو ديزل.
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