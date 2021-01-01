بورش ماكان الكهربائية أثناء اختبارها

آخر الأخبارأخبار السيارات › بورش ماكان الكهربائية أثناء اختبارها

صورة الخبر: بورش
بورش

شوهد بورش ماكان الكهربائية الجديدة اثناء اختباراتها النهائية قبل الكشف عنها لاحقاً هذا العام.

سوهدت السيارة وهي تسخب شقيقتها الأكبر كايين، من غير الواضح ما الذي كان يجري، مع ذلك يمكن معرفة حجك السيارة وتصميمها العام، ويبدو أنها ستحمل عناصر أيروديناميكية كثيفة أيضاً.

تشير بعض التقارير إلى أن السيارة ستوفر ما يصل لـ700 حصان في فئتها الأعلى، مع ذلك يتوقع أن توفر الفئة الأساسية ما يقارب 470 حصان مقارنة بقريباتها من مجموعة فولكس واجن والتي تشاركها قاعدة العجلات والتقنيات.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بورش ماكان الكهربائية أثناء اختبارها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30678

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager