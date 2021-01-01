بورش ماكان الكهربائية أثناء اختبارها



بورش بورش

شوهد بورش ماكان الكهربائية الجديدة اثناء اختباراتها النهائية قبل الكشف عنها لاحقاً هذا العام.



سوهدت السيارة وهي تسخب شقيقتها الأكبر كايين، من غير الواضح ما الذي كان يجري، مع ذلك يمكن معرفة حجك السيارة وتصميمها العام، ويبدو أنها ستحمل عناصر أيروديناميكية كثيفة أيضاً.



تشير بعض التقارير إلى أن السيارة ستوفر ما يصل لـ700 حصان في فئتها الأعلى، مع ذلك يتوقع أن توفر الفئة الأساسية ما يقارب 470 حصان مقارنة بقريباتها من مجموعة فولكس واجن والتي تشاركها قاعدة العجلات والتقنيات.