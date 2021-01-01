اتبع هذه النصائح....إذا انتابتك الحيرة عند شرائك سيارة جديدة



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

قد تكون عملية شراء سيارة جديدة لأول مرة محيرة ومقلقة بالنسبة للجزء الأكبر منا، وقد تنبع هذه الحيرة من عدم الاستقرار على سيارة من علامة تجارية محددة، أو من تعدد الفئات المتاحة من سيارة واحدة فقط وقع اختيارك عليها لتكون سيارتك الأولى، ويمكنك التغلب على هذه الحيرة باتباع النصائح البسيطة التالية:



1- تعرف على وسائل الأمان بالسيارة:



تعتبر وسائل الأمان من أهم الأجزاء بأي سيارة على الإطلاق، ويجب عليك قبل الشراء معرفة وسائل الأمان الموجودة بتلك السيارة، وبوجود وسائل أمان أكثر بالسيارة مثل الوسائد الهوائية والأنظمة المساعدة للسائق وغيرها سيرتفع سعر السيارة، لذلك لا تكن سعيد بحصولك على سيارة رخيصة الثمن ولا يوجد بها وسائل أمان كافية لأنها قد تنقذ حياتك في يوم ما.

قد يعجبك أيضا...

2- تعرف على الأنظمة التكنولوجية الجديدة بالسيارة وبمحركها:مع تقدم التكنولوجيا بشكل سريع جدا في الوقت الحالي تقدم شركات السيارات بشكل دوري أنظمة تكنولوجية في سياراتها لتجعلها أكثر تميزا من السيارات المنافسة، ويجب عليك تفقد هذه الأنظمة لأن بعضها قد يساعدك بشكل كبير في حياتك اليومية، كذلك يجب معرفة التكنولوجيا الجديدة بمحرك السيارة وذلك في حالة امتلاكك لمعرفة بسيطة عن طريقة عمل محركات السيارات لأن هذه المعلومات قد تكون مفيدة جدا بعد شرائك للسيارة.3- حدد نسبة الراحة التي تشعر بها عند ركوب السيارة:سيارتك الجديدة ستستعملها بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يجب أن تكون السيارة مريحة لك (السائق) وأيضا مريحة لباقي الركاب، ويمكن تحديد هذه النسبة بتقييم سهولة ركوب أو الخروج من السيارة، وأيضا بتقييم نسبة الراحة عند الجلوس على المقاعد، وأيضا استخدام المقابض الداخلية والخارجية للأبواب، وكذلك المسافة الموجودة بين أرجل ركاب المقعد الخلفي والمقعد الأمامي المواجه لهم، كذلك يجب تقييم وسائل الرفاهية المدمجة بالسيارة لتحديد إذا كانت مناسبة لك أم لا.4- تعرف على متوسط استهلاك السيارة للوقود:في كثير من الدول لا يهتم نسبة كبيرة من المشترين بهذا الأمر، لكن في دول أخرى يرتفع بها سعر الوقود بشكل سنوي مثل مصر، فيجب عليك معرفة استهلاك السيارة للوقود، ويجب أن تعرف أن شركات السيارات تعلن عن متوسط استهلاك سياراتها للوقود، وهو متوسط استهلاك السيارة للوقود بشوارع المدينة المزدحمة واستهلاكها على الطرقات السريعة، حيث ستختلف نسبة الاستهلاك الفعلي عن هذا المتوسط، لكن يعطيك هذا الرقم فكرة واضحة عن إذا كانت السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود أم لا.5- اختار السيارة التي يعجبك تصميمها:يجب الأخذ في الاعتبار أنك ستقضي كل وقت استعمالك للسيارة بداخلها ولن تشاهدها من الخارج إلا عند ركوبها او الخروج منها، لذلك يجب أن يكون شكل السيارة في نهاية قائمة أولوياتك وليس في مقدمتها عند تحديد أي سيارة ستشتريها، لكن يجب أيضا اختيار سيارة تتمتع بشكل جمالي إلى حد ما أو تتمتع بتصميم رياضي، وذلك حسب ذوقك، لكن تذكر يجب ألا يكون اختيارك للسيارة على اساس الشكل فقط وتهمل العوامل السابق ذكرها.