بالفيديو : جولة داخل مصنع فورد للشاحنات بأمريكا



فورد فورد

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو نشرته قناة GommeBlog الإيطالية على يوتيوب يقدم جولة طويلة تفصيلية من داخل مصنع فورد الأمريكية المخصص للشاحنات، حيث استعرض هذا الفيديو كيفية صنع وتجميع أجزاء الموديلات الجديدة من شاحنات فورد F-150 وترانزيت من انتاج الشركة الأمريكية.



كذلك شمل هذا الفيديو مراحل وطريقة صنع ناقلات الحركة التي تقدمها الشركة الأمريكية بشاحناتها، وتم تصوير هذا الفيديو من داخل مصنعي الشركة الموجودين في أمريكا بولاية كانساس وبمدينة ليفونيا الأمريكية، كما بلغت مدة هذا الفيديو أقل من 10 دقائق فقط، وتناول نظرة مفصلة على مراحل صنع هذه الشاحنات من الشركة الأمريكية.



شاهد الفيديو: