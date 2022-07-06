سعر الذهب اليوم السبت 9 يوليو 2022 في مصر

سعر الذهب
شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارًا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1741 دولارا للأوقية.
ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشار والأكثر جودة بعد عيار 24، ببنما عيار 14 الأقل جودة من كليهما.
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 665 جنيها.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 853 جنيها.
وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 995 جنيها.
بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1137جنيها.
أسعار سبائك الذهب اليوم
سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5685 جنيها.
وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11370جنيها.
و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22740 جنيها.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7960جنيها، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.
مواصفات الذهب
ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.
مؤشرات البورصة
تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.
تعاملات البورصة العالمية
انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، تزامنا مع ترقب الأسواق لصدور بيانات سوق العمل الأمريكي في وقت لاحق من اليوم والتي سيكون لها انعكاسات قوية على كل من الذهب والدولار الأمريكي.
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