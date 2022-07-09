أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم السبت 9-7-2022

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أسعار العملات

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 18.81 جنيه للشراء، وسجل اليورو 19.18 جنيه للشراء، كما سجل الجنيه الإسترليني 22.53 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت بالبنك المركزي المصري 18.81 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 19.18 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 22.53 جنيه للشراء، و22.68 جنيه للبيع.



أسعار العملات البنك الأهلي

أما عن أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي المصري، فبلغ سعر الدولار الأمريكي 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو 18.96 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 22.44 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.

أسعار العملات بنك مصر
وعن أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت ببنك مصر، فبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو 19.47 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 22.68 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع.

المصدر: darelhilal

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