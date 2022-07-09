أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم السبت 9-7-2022



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 18.81 جنيه للشراء، وسجل اليورو 19.18 جنيه للشراء، كما سجل الجنيه الإسترليني 22.53 جنيه للشراء.



أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري



سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت بالبنك المركزي المصري 18.81 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 19.18 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 22.53 جنيه للشراء، و22.68 جنيه للبيع.

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أسعار العملات البنك الأهليأما عن أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي المصري، فبلغ سعر الدولار الأمريكي 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو 18.96 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 22.44 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.أسعار العملات بنك مصروعن أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت ببنك مصر، فبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو 19.47 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 22.68 جنيه للشراء، و22.89 جنيه للبيع.