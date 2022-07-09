أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم السبت 9-7-2022

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 18.81 جنيه للشراء، وسجل اليورو 19.18 جنيه للشراء، كما سجل الجنيه الإسترليني 22.53 جنيه للشراء.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم السبت بالبنك المركزي المصري 18.81 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 19.18 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 22.53 جنيه للشراء، و22.68 جنيه للبيع.
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