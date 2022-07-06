أسعار اللحوم الحمراء 9 يوليو 2022



أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار اليوم السبت 9 يوليو 2022؛ حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.



وقد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيه للكيلو حسب المنطقة.



وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالي 170 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيها للكيلو.

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كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيه وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيه للكيلو.جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة ، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة .وتباع اللحوم البلدي بمنافذ قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة بسعر 135جنيه لكيلو الكندوز الصغير ولحوم الضانى 125 جنيه و اللحوم المستوردة 95 سعر الكيلو القطع و 90 جنيه سعر كيلو اللحمة المفرومة و 80 جنيها سعر كيلو الكبدة .ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه استعدادا لاستقبال عيد الاضحى قامت اللجنة المختصة بتحديد كميات اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة والمصنعات من اللحوم طبقاً لاحتياجات السوق المحلي حيث وافقت اللجنة على استيراد أكثر من 331 ألف رأس ماشية منها 276 ألف رأس من عجول الأبقار الحية بغرض التربية وحوالي 55 الف رأس ماشية للذبيح الفوري .واضاف "القصير" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مبكرا من شهر نوفمبر الماضي وذلك تحسبا لظروف الشحن الدولى مشيرا إلى أنه قد ورد فعلياً للبلاد حتى الان حوالي 50 الف طن من اللحوم المبردة والمجمدة وعدد 111 الف رأس عجول للذبيح الفوري وعدد 116 ألف رأس للتربية و ذلك في إطار جهود الوزارة لضبط واستقرار أسعار اللحوم الحمراء .