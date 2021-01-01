بينها تقوية المناعة.. 6 فوائد صحية للآيس كريم تجعلك تحرص على تناوله..



آيس كريم آيس كريم

يعد الآيس كريم من أكثر الأطعمة التي يحرص الناس على تناولها يوميا خاصة في فصل الصيف كونها تساعد على ترطيب الجسم وتجديد طاقته، وإلى جانب المذاق الرائع للآيس كريم، فهو أيضًا يحقق عدة فوائد صحية للجسم، وهو ما سنوضحه في التقرير التالي.



وفقًا لِما ذكره موقع «drhealthbenefits» الطبي، فإن خبراء في جامعة هارفارد أجروا دراسة حديثة خلصت نتائجها إلى تحديد عدة فوائد صحية للآيس كريم، وهي:



زيادة فرص الحمل

أثبتت الدراسة أن تناول الآيس كريم أو منتجات الألبان عموما بانتظام يساعد على تعزيز فرصة الحمل، كونها تحتوي على مواد دهنية تساعد على ذلك.

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بناء العظام عند الأجنةيحتوي الآيس كريم على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تعمل على تقوية العظام وبنائها لدى الجنين.التغلب على الغثيانتناول الآيس كريم يساعد على تقليل الرغبة في الغثيان خاصة عند الحوامل اللاتي يشعرن دائما برغبة في التقيؤ.التخلص من التوتريساعد على تحفيز هرمون الثرومبوتونين الذي يمكنه التأثير على الحالة المزاجية للشخص، ومنحه قسطا من الهدوء والراحة.تقوية جهاز المناعةيحتوي على مواد اللاكتوفيرين والسيتوكينات التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة وبالتالي حماية الجسم من أي فيروسات مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.ترطيب الجسم وتجديد نشاطهتناول المثلجات في فصل الصيف يساعد على ترطيب حرارة الجسم وخلق توازن في درجة الحرارة بما يساعده على تحمل حرارة الجو، وبالتالي الشعور بالنشاط والرغبة في العمل والإنتاج.