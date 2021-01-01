قفزت من فوق جسر «الشيطان» ففجرت عمودها الفقري..

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صورة الخبر: الفتاة العشرينية ليبي سيندن قعيدة كرسي متحرك
الفتاة العشرينية ليبي سيندن قعيدة كرسي متحرك

قبل أن تشاهد هذه الصور حاول «ألا تفعل ذلك».. حين قفزت شابة «22 عاما» من أعلى جسر على ارتفاع 50 قدمًا فـ«فجرت» عمودها الفقري وأصبحت في حاجة إلى استخدام كرسي متحرك.

بحسب ما نشرته صحيفة ذا صن فإن الفتاة العشرينية ليبي سيندن قفزت من أعلى جسر في النهر، فتعرض ظهرها للكسر؛ حيث كانت القفزة قبالة جسر الشيطان في كيركبي بكمبريا، في يوليو من العام الماضي، ما انتهى بها إلى الجلوس مقيدة على كرسي متحرك لعدة أشهر.

قفزت ليبي عاملة الرعاية الصحية من بريستون قفزة هائلة لتهدأ من حرارة الصيف في نهر لون بينما كان زملاؤها يصورون، لكن تأثير الهبوط - مثل الاصطدام بجدار من الطوب - أدى إلى تمزق إحدى فقراتها على الفور.

الآن وبعد مرور عام ، نشرت ليبي بشجاعة اللحظة التي «غيرت حياتها كلها» في تحذير صارخ للسباحين الآخرين.

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المصدر: بوابه اخبار اليوم

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