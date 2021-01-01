إليك التفسير العلمي لهذا السلوك.. لماذا تخاف القطط من الخيار؟..

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القطط

لماذا تخاف القطط من الخيار؟.. من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها ملايين من مستخدمي الإنترنت حول العالم، فرغم أن القطط كائنات أليفة وتحب اللهو واللعب مع أصحابها، إلا أن هناك عدة مقاطع أظهرت رد فعل غريب لها عندما تشاهد الخيار أو حتى تقترب منه.

وأجاب عالم سلوك الحيوان، كون سلوبودتشيكوف، عن سؤال لماذا تخاف القطط من الخيار؟، بأن الأمر يعود إلى الغريزة الجينية، أي أن الكائنات الأليفة عندما تشاهد ثمرة الخيار تظن أنها ثعبانًا يريد أن يهاجمها، وذلك لأن ثمرة الخيار تبدو مثل الثعبان بالنسبة لعين القطة، وعندما تشاهد الأخيرة الثمرة تقفز في الهواء على الفور ظنًا منها أن ذلك يحميها من لدغة الثعبان، بحسب شبكة «ABC» الأمريكية.

لماذا تخاف القطط من الخيار؟
وأكد أن أي شيء يشبه الثعبان ينتج عنه استجابة غريزية للخوف، وبالنسبة لسؤال لماذا تخاف القطط من الخيار؟، فإن ثمرة الخيار جوانبها منحنية وتشبه أكثر شكل جسد الثعبان الملتوي، ولذلك ردة فعل القطة الغريزية وخوفها يكونا أكبر بكثير في حالة الخيار عن الخضروات الأخرى مثل الباذنجان، ويمكن أن يؤثر الخوف الغريزي للكائن الأليف على صحته العقلية على المدى الطويل.

فيما شرحت الجميعة الأمريكية لممارسي القطط، وفقا لموقع «هيلز بيت»، أن القطط تتمتع بحاسة شم وسمع قوية للغاية، لذا فإنها عندما تشم رائحة الخيار الغريبة تصاب بالفزع وذلك لأنها لم تألفها من قبل، كما أن القطة عندما تجد ثمرة الخيار ورائها بشكل مفاجئ تصاب بالرعب وتقفز في الهواء كون الثمرة جسمًا غريبًا لم تألفه، بحسب الدكتورة باميلا بيري، أخصائية السلوك في مركز كورنيل فيلين الصحي.

تحذير من تخويف القطط بالخيار
ونصحت «باميلا» للتغلب على الخوف الغريزي للقطط من الخيار، بأن تقطع الثمرة على شكل شرائح منعشة وتقديمها كوجبة خفيفة للحيوان الأليف، محذرة من تخويف القطة بوضع ثمرة الخيار خلفها لأنها ستشعر بالتهديد وربما يصل الأمر لإصابتها بمشكلات صحية مقل القيء والتوتر والإسهال، وستضطر القطة إلى القفز في الهواء والهروب ما يؤدي لإصابتها بكسور بشكل مفاجئ.

المصدر: الوان

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