اعرف حقيقة السؤال المحير.. أين تذهب القطط في عيد الأضحى ولماذا تختفي؟

أين تذهب القطط في عيد الأضحى؟، سؤال يتصدر منصات التواصل الاجتماعي كل عام تزامنا مع موسم الذبح واحتفالات العيد الكبير، إذ تتزايد الاستفسارات حول حقيقة اختفاء فصيلة هذا الكائن الحي من الشوارع، والسبب وراء انتشار تلك الأقاويل فضلا عن مكان تواجدها الحقيقي.
أين تذهب القطط في عيد الأضحى؟
وبشأن الإجابة عن سؤال أين تذهب القطط في عيد الأضحى؟، رجح البعض من رواد منصات التواصل الاجتماعي أنها تجتمع بالقرب من سلات القمامة، إذ الأطعمة الملقاة بكثرة بجانب تلك الحاويات، فيما كان للطب النفسي رأي آخر مرتبط بسبب الاختفاء عن الشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
الدكتور أحمد رمضان، الطبيب البيطري، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي في اختفاء القطط خلال هذه الأيام هي رغبتها في الابتعاد عن رائحة الدم، والتي تسبب حالة من التوتر عند القطط، أثناء إقامة شعائر ذبح الأضحية.
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