اعرف حقيقة السؤال المحير.. أين تذهب القطط في عيد الأضحى ولماذا تختفي؟

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أين تذهب القطط في عيد الأضحى؟، سؤال يتصدر منصات التواصل الاجتماعي كل عام تزامنا مع موسم الذبح واحتفالات العيد الكبير، إذ تتزايد الاستفسارات حول حقيقة اختفاء فصيلة هذا الكائن الحي من الشوارع، والسبب وراء انتشار تلك الأقاويل فضلا عن مكان تواجدها الحقيقي.



أين تذهب القطط في عيد الأضحى؟

وبشأن الإجابة عن سؤال أين تذهب القطط في عيد الأضحى؟، رجح البعض من رواد منصات التواصل الاجتماعي أنها تجتمع بالقرب من سلات القمامة، إذ الأطعمة الملقاة بكثرة بجانب تلك الحاويات، فيما كان للطب النفسي رأي آخر مرتبط بسبب الاختفاء عن الشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



الدكتور أحمد رمضان، الطبيب البيطري، أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي في اختفاء القطط خلال هذه الأيام هي رغبتها في الابتعاد عن رائحة الدم، والتي تسبب حالة من التوتر عند القطط، أثناء إقامة شعائر ذبح الأضحية.

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حقيقة اختفاء القطط في العيدوحول الخرافات والأساطير المرتبطة باختفاء القطط في عيد الأضحى بسبب موسم الحج، أكد الشيخ إبراهيم الظافري، الداعية الإسلامي، أن هذا الأمر غير صحيح، ولم يرد في السنة النبوية أو التفسير للقرآن الكريم ما يتعلق بهذا الأمر، مؤكدا أن ما يثار في هذا الشأن ماهو إلا حكايات وأساطير خرافية لا أساس لها من الواقع.كما أكد عدد من رجال الدين، أكثر من مرة في تصريحات إعلامية، أنه خلال عيد الأضحى المبارك لا توجد أي مظاهر لاختفاء القطط أو الكلاب من الشوارع و المنازل، مما يعد ردا واضحا على سؤال أين تذهب القطط في عيد الأضحى؟وتنطلق احتفالات عيد الأضحى 2022 والتي تشهد موسم الذبح عند المسلمين، بداية من السبت 9 يوليو وحتى الثلاثاء 12 يوليو.