اختار لونها وردى .. نصائح عند شرائك لحوم العيد

ماذا تفعل عند شرائك لحوم العيد؟ سؤال يتطرق إلى أذهان الكثيرين عند الذهاب لشراء لحوم عيد الأضحى، والسبب أنهم يرغبون في شراء لحوم ذات مذاق جيد، وسليمة وصحية، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "thehealthy"، بعض النصائح المهمة ومنها:
- عند شرائك للحوم بشكل عام، وللحوم العيد بشكل خاص، عليك اختيار القطعية ذات اللون الوردي الفاتح، لأن هذا اللون يعني أنها آمنة وطازجة، واحذر أن يخدعك البعض باختيار اللحوم ذات اللون الداكنة، أو المائلة للون الأزرق، لأنها تعني أنها تعرضك لنسبة عالية من الهواء.
- أشار التقرير، إلى أن رائحة اللحم تعد النصيحة الأساسية لك عند شرائك للحوم، ولذا ابتعد عن اللحوم المبعوث منها أي نوع من الروائح النفاذة لأنها تعني أنها فاسدة.
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