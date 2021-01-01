نصائح لمنع التهابات العيون والحساسية الموسمية



نصائح لمنع التهابات العيون نصائح لمنع التهابات العيون



مع دخول فصل الصيف تزداد فرص الإصابة بالتهابات العين والحساسية الموسمية، والتهابات العين شائعة أيضًا حيث يمتلئ الهواء بالبكتيريا والفيروسات وتتفشى المشكلات المتعلقة بالعين مثل الاحمرار والإحساس بالحرقان والتورم لحماية عينيك ، يجب اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، بحسب ما نشر موقع " health".



فيما يلي نصائح للعناية بصحة العين عليك اتباعها:



1. ارتداء النظارات الشمسية



حاول ارتداء النظارات الشمسية أو النظارات الواقية عند الخروج للوقاية من الأتربة في الطقس الحار.



2. تجنب لمس عينيك دون غسل يديك



حاول أن تتجنب لمس عينيك لأنه بغض النظر عن احتمال أن تصافح شخصًا مصابًا بالعدوى الفيروسية أو لامست شيئًا مصابًا ثم لمس عينيك يعني إصابته.

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3. كوني حذرة عند اختيار مكياج العيوناحرصي على تخزين مكياجك في مكان جاف. يساعد المكان الجاف والبارد على تجنب العدوى والبكتيريا غير الضرورية التي يمكن أن تلحق الضرر بمنتجاتك وبشرتك.من الأفضل غسل أدوات وضع المكياج قبل وبعد كل استخدام لأنها يمكن أن تنقل الكائنات الحية الدقيقة إلى عينيك.4. إجراء فحوصات منتظمة للعينيتمثل أحد الجوانب المهمة لمنع التهابات العين بين الأطفال في تحديد مواعيد فحوصات وفحوصات العين المنتظمة كل عام مع طبيب العيون الخاص بك.5. تجنب مشاركة المناشف والمناديلعدوى العين معدية، لذا فإن مشاركة مواد النظافة الشخصية مثل المناديل والمناشف والمناديل يمكن أن تكون سببًا لانتقال البكتيريا المعدية والفيروسات من الناقل إلى الآخرين.6. حافظ على عينيك في مأمن من الرياح والعواصف الترابيةاحم عينيك لأن الرياح القوية وأي جزيئات غبار في عينيك يمكن أن تسبب تهيجًا وعدوى قد يسبب لك حكة في العيون. من الأفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول جزيئات الغبار إلى عينيك.7. حاول تجنب ارتداء العدسات اللاصقةيمكن أن تسبب العدسات اللاصقة التهابات شديدة، خاصةً إذا تم الاحتفاظ بها في حالة غير صحية أو سائل غير نظيف، ويمكن أن تؤدي إلى احمرار وتهيج، و في بعض الأحيان ، حتى عدوى القرنية الشديدة وفقدان الرؤية ، لذا حافظ على نظافة العدسات اللاصقة واستمر في تغيير سائل العدسات اللاصقة بشكل متكرر.8. استخدام الأدويةفي حالة حدوث عدوى في العين، تجنب استخدام الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية من الصيدلي لأن بعض الأدوية قد تسبب أعراضًا متفاقمة، استشر طبيب العيون دائمًا للحصول على الدواء.