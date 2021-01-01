تعزز صحة الجهاز الهضمى وفقدان الوزن .. الفوائد الصحية للكمثرى



الفوائد الصحية للكمثرى الفوائد الصحية للكمثرى



كل فاكهة تصادفها توفر فوائد صحية معينة للجسم، توفر الفاكهة العناصر الغذائية الأساسية للجسم ولكن لا يمكن لجسم كل فرد امتصاص هذه العناصر الغذائية أو الاستفادة منها على أفضل وجه، لذلك، قد لا تكون هذه العناصر الغذائية مفيدة لهم وقد تسبب أحيانًا مشاكل صحية أخرى أيضًا.



ومع ذلك، فإن بعض الفواكه محملة بعدد قليل جدًا من العناصر الغذائية الأساسية، وقد يكون إضافتها إلى النظام الغذائي هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.



الكمثرى تحتوي أيضًا على العناصر الغذائية الأساسية الموجودة فيها ألياف مما يجعل هذه الفاكهة أساسية في النظام الغذائي.

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الفوائد الصحية للكمثرى1. صحة الجهاز الهضمي:تحتوي الكمثرى على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان موجودة فيها والتي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وكذلك الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة.2. منع فرص الإصابة بمرض السكري:يساعد وجود الأنثوسيانين في الفاكهة على منع مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.3. تحتوي الكمثرى على مركبات الفلافونويد:وهي مادة مضادة للأكسدة ومفيدة في منع الأضرار التي تسببها الجذور الحرة للجسم، كما أنها تحارب الالتهابات وتساعد على تقليل فرص الإصابة بأي أمراض.الكمثرى فيها عدة مضادات الأكسدة ومن بينها الكيرسيتين والبروسياندين اللذان لهما القدرة على خفض الكوليسترول السيئ في الجسم وزيادة الكوليسترول الجيد، كما أنها تساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم وإبقائه تحت السيطرة.4. تساعد على فقدان الوزنالكمثرى تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف ولكنها منخفضة السعرات الحرارية، لذلك، فهي خيار مثالي عندما يتعلق الأمر بإدراج الفاكهة في نظام غذائي لإنقاص الوزن، تساعد الألياف والماء الموجودان في الكمثرى على الحفاظ على الشعور بالامتلاء مما يزيل في النهاية فرص الإفراط في تناول الطعام وتناول السعرات الحرارية.