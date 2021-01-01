موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر فى الجولة 24

آخر الأخباراخبار الرياضة › موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر فى الجولة 24

صورة الخبر: الأهلى وفيوتشر
الأهلى وفيوتشر


يستعد فريق الأهلى قيادة البرتغالى ريكاردو سواريز لمواجهة فيوتشر بعدما أغلق صفحة مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى والتى أقيمت باستاد خالد بشارة بالغردقة.

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدوري
ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلى أمام فيوتشر بالدوري
يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.

ترتيب الأهلى وفيوتشر فى جدول الدوري
ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر فى الجولة 24

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33214

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager