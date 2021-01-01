موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفيوتشر فى الجولة 24

يستعد فريق الأهلى قيادة البرتغالى ريكاردو سواريز لمواجهة فيوتشر بعدما أغلق صفحة مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى والتى أقيمت باستاد خالد بشارة بالغردقة.
موعد مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدوري
ويلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
غيابات الأهلى أمام فيوتشر بالدوري
يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة.
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