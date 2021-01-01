فيتوريا البرتغالي في طريقه لتدريب المنتخب المصري



فيتوريا البرتغالي فيتوريا البرتغالي



توصل مسئولو اتحاد الكرة إلى اتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي السابق، لتدريب المنتخب الوطني خلفا لإيهاب جلال.



وعلم "اليوم السابع" أن المدرب البرتغالي وافق على تخفيض مطالبه المادية في الاتفاق المبدئي الذي تم بينه وبين حازم إمام عضو المجلس والمكلف بملف المدير الفني، ومن المقرر أن يحضر للقاهرة بعد إجازة عيد الأضحي لانهاء التفاوض، وتوقيع العقود.



وشهدت الفترة الماضية اعتذار أكثر من مدير فني عن تدريب منتخب مصر بسبب فشل المفاوضات وأبرزها بشأن الأمور المالية وراتب المدير الفني .



وتواجد على مائدة اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة أكثر من أسم لمدير فني أجنبي بعد عرض الوكلاء أكثر من سيرة ذاتية للمدربين.

