اعتماد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 240 درجة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023 ليكون بحد أدنى 240 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ 40 درجة.
ويُقبل الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية، التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
ويسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر، باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم تلك المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.
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