اعتماد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 240 درجة

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صورة الخبر: الثانوي العام
الثانوي العام

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023 ليكون بحد أدنى 240 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ 40 درجة.

ويُقبل الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية، التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

ويسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر، باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة وتقبلهم تلك المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

ما الطلاب الحاصلين على مجموع 252 درجة فأكثر، فيسمح لهم بالتقديم بالمدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون القيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25%، من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة، ولا يسمح بقبول أى طلبات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة.

ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة، إلا بعدما يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

المصدر: cairo24

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