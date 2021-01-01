تفاصيل اختبارات القبول في مدارس الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



مدارس الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مدارس الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس، فتح باب التقديم لمدارس الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا عبر الموقع الرسمي للوزارة.



وننشر تفاصيل اختبارات القبول في المدارس كما يلي:



1- يختار الطالب اللغة التي يرغب في تأدية الامتحان بها سواء اللغة العربية أو الإنجليزية أثناء استمارة التقدم.

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اختبارات القبول في مدارس الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا2- يتم إجراء الاختبارات من يوم السبت الموافق 6 أغسطس حتى الثلاثاء 9 أغسطس المقبل.3- يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد اللجنة إلكترونيًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وذلك بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.4- يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقًا لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولا وترتيب رغباتهم ثانيا.وفي وقت سابق، حددت الوزارة الشروط العامة للتقدم وهى أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2022 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2021/ 2022.وتتضمن الشروط الخاصة للتقديم أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، وأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).