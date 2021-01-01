طريقة عمل الريش البتلو في الفرن

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الريش البتلو

"الريش" من الأكلات المفضل تناولها لدى الحاتى، وأحيانا تشعر ربة المنزل أنها تقف عاجزة عن تقديم هذه الوجبة فى المنزل، ولكن بخطوات بسيطة يمكن أن تقوم بتحضيرها لأسرتها بطعم ألذ وأشهى من الحاتى.

لذا قدم الشيف ابو سمرة، ، طريقة عمل الريش البتلو فى الفرن..

طريقة عمل "الريش" البتلو فى الفرن..

المقادير:

½ كيلو ريش ضانى

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

½ كوب خل أبيض
¼ كوب زيت زيتون

بابريكا، قرفة، شطة، ملح، فلفل أسود، بودرة ثوم

عصير ليمون



طريقة الإعداد:

- نقوم بوضع قطع الريش فى كيس بلاستيك بطريقة مفرودة، ونبدأ بضربها بخفة حتى تصبح رقيقة ومسطحة.

- نقوم بخلط "الخل، الليمون، بابريكا، ملح ، فلفل أسود، بودرة ثوم، زيت الزيتون".

- نضع الخليط على قطع الريش وتترك فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

- فى الصباح نقوم بإضافة الثوم المفروم إلى اللحم.

- نقوم برص قطع اللحم فى صينية وتدخل الفرن على حرارة متوسطة.

- بعد مرور 30 دقيقة نقلل الحرارة ونقوم بإشعال قطعة من الفحم حتى تحمر وتوضع داخل الصينية ويغلق عليها.

- نقوم برص قطع الريش فى طبق التقديم وتزيينها بالبقدونس المفروم وتقدم وبألف هنا.

المصدر: elbalad

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