نادي الاتفاق يتراجع عن ضم أبو جبل من الزمالك



محمد أبوجبل محمد أبوجبل



تراجع فريق الإتفاق السعودي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن فكرة ضم محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي لانتقالات اللاعبين.







وذكرت تقارير إعلامية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للاتفاق السعودي تواصل مع محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

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أفادت التقارير الإعلامية أن الفرنسي باتريس كارتيرون تواصل مع محمد أبو جبل بالفعل لمعرفة رغبة اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي والحارس الدولي رحب بعرض كارتيرون.وأشارت التقارير الإعلامية أن صفقة إنتقال محمد أبوجبل حارس الزمالك إلى صفوف فريق الإتفاق السعودي فشلت لاسيما بعدما تعاقد النادي السعودي مع البرازيلي باولو فيكتور حارس مرمى فريق ماريتيمو البرتغالي.أبو جبل خارج الزمالككان مرتضى منصور رئيس الزمالك، خرج في تصريحات تليفزيونية للتأكيد على انتهاء العلاقة التعاقدية مع حارسه الدولي محمد أبو جبل وعدم تمديد التعاقد معه في ظل أزماته الأخيرة مع الفريق، مما تسببب في ورطة لإدارة النصر السعودي، في كيفية الخروج من أزمة التوقيع مع الحارس بعد حسم التعاقد الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي، واستعادة نواف العقيدي الذي خاض تجربة احترافية مع فريق الطائي على سبيل الإعارة.وأحالت إدارة الزمالك محمد أبو جبل إلى التحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء رفضه الجلوس احتياطيًا في لقاء ديربي القاهرة أمام الأهلي، في تاريخ 19 يونيو الماضي.وفي وقت سابق، صرّح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، قائلاً: "لن نجدد لأبو جبل، حتّى لو ببلاش".واجتمع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، بمقر القلعة البيضاء، عقب نهاية التدريبات الجماعية الأحد الماضي.واستغرقت الجلسة بين أمير مرتضى ومحمد أبوجبل نحو 30 دقيقة، حيث جاء الحديث بين الطرفين لتوضيح بعض وجهات النظر، حيث أكد الحارس أن إصابته هي سبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية عقب عودته من صفوف المنتخب الوطني.كما أوضح أمير مرتضى لأبوجبل، أن تصريحاته بأن علاقة الحارس انتهت مع الزمالك، حتى لو طلب التجديد مجانا، لم يقصد بها التقليل من شأنه لكنها سياسة النادي.فيما كشفت تقارير عن رغبة نادي الهلال السوداني في التعاقد مع حارس منتخب مصر، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2022.وقال رئيس نادي الهلال هشام السوباط، في تصريحات تلفزيونية: "نحن نسعى لتدعيم الفريق في الصيف، من أجل العودة للمنافسة على كافة الألقاب خلال الموسم المقبل"، مضيفا: "محمد أبوجبل ضمن حسابات الفريق لضمه لتدعيم صفوف الفريق في هذا المركز، وسنرى ما سنصل له بعد المفاوضات معه".