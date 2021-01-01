فيديو .. لحظة اغتيال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق

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صورة الخبر: اغتيال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق
اغتيال شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق


أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية بوفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عن عمر 68 سنة متأثرا بإطلاق نار تعرض له خلال إلقائه خطابًا ضمن حملته الانتخابية التي يخوضها حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم نُقل جوًا على إثرها إلى المستشفى صباح الجمعة.

اغتيال شينزو ابي جاء بعدما أطلق رجل يحمل بندقية على ما يبدو النار عليه من الخلف بينما كان يدلي بكلمة أمام محطة قطارات رئيسية في مدينة نارا غربي اليابان.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن شينزو آبي نقل إلى المستشفى فاقدا الوعي ويبدو أنه في حالة توقف للقلب.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن دوي إطلاق أعيرة نارية سُمع بينما كان آبي يدلي بخطاب في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات.

وللمزيد حول لحظة اغتيال شينزو ابى رئيس وزراء اليابان السابق شاهد الفيديوجراف التالي:

المصدر: elbalad

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