تستعد شاومي لإطلاق سلسلة هواتف بتصميم فريد من السيراميك

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تخطط شركة شاومي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، لتصنيع سلسلة هواتف الفلاجشيب القادمة Xiaomi 13 بهيكل من مادة السيراميك المميزة، خاصة بعد إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة لهذا العام Xiaomi 12.



بحسب ما ذكره موقع "جيز مو شينا" التقني، قام المسرب الشهير Digital Chat Station بالكشف عن سلسلة هواتف شاومي القادمة Xiaomi 13 أنها ستأتي بتصميم مميز للهيكل مصنعا من مادة السيراميك، بينما تتكلف شركة BYD بمهمة التصنيع.





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شاومي تزود هواتف الفلاجشيب الخاصة بها بمواد فخمة غالية الصنعأدمجت الشركة الرائدة شاومي من قبل لهواتفها الذكية الفلاجشيب من الفئة العالية ظهر من الخزف غالي الثمن، على سبيل المثال هاتفي MIX 4 و MIX Fold ، حيث يوفر هيكل السيراميك الخزفي شكل رائع بالإضافة إلى أنه خفيف الوزن نسبيا.من المتوقع أن تطلق شاومي العملاقة سلسلة Xiaomi 13 في نوفمبر من هذا العام. الجاري 2022 ، ووفقا للتسريبات المتاحة ستعمل السلسلة بواسطة معالج SM8550 من نوع Snapdragon 8 Gen 2 ، وربما تتكون السلسلة من طراز "عادي" و" Pro" بالأسماء التالية ؛ ؛ Nuwa و Fuxi ، و يأتي Nuwa برقم إصدار 2211133C.وضح المسرب أن هذا مجرد نموذج أولي وفي انتظار رؤية إذا كان المنتج بالشكل النهائي إذا كان سيحتوي بالفعل على ظهر خلفي خزفي من السيراميك أم لا، حيث كان من المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف Xiaomi 12S Ultra بخلفية من السيراميك لكن يبدو أن شاومي تخلت عن تبني هذه الفكرة بعد ذلك.ومن المفترض أن تنتشر العديد من التصريحات الرسمية بجانب التسريبات الموثوقة حول سلسلة الفلاجشيب القادمة من شاومي العملاقة Xiaomi 13 .