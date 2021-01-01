تطلق فيفو هاتف Vivo Y77 5G بشاشة كبيرة وشاحن سريع



Vivo Y77 5G Vivo Y77 5G

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن أحدث هواتف سلسلة Y متوسطة الفئة، ويعد هاتف Vivo Y77 الهاتف الذكي الأقوى ضمن تشكيلة الشركة الاقتصادية للعام الحالي بالإضافة إلى دعم تقنية شبكات الجيل الخامس .



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، حصل هاتف فيفو الجديد Vivo Y77 5G، على حوالي 500 ألف نقطة في اختبارات الأداء على منصة AnTuTu المعيارية، وذلك بفضل معالج ميدياتك من نوع Dimensity 930.



سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y77 5G

قد يعجبك أيضا...

ويتميز هاتف فيفو Vivo Y77 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة وبدقة Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.ويقدم هاتف فيفو Vivo Y77 5G، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.ويحزم هاتف فيفو Vivo Y77 5G، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع الشحن السريع بقدرة 80 وات، يمتاز الهاتف الذكي بقارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومنفذ سماعة رأس، وخياران للألوان هما البنفسجي والأزرق المتدرج.وتبلغ تكلفة هاتف فيفو Vivo Y77 5G، حوالى 300 دولار (أي ما يعادل 5600 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، وهو متاح للبيع فقط في الصين في الوقت الحالي.الجدير بالذكر أن شركة فيفو تستعد لإطلاق هاتف ذكي آخر ضمن سلسلة X80 الرائدة، سيطلق عليه اسم Vivo X80 Lite، من المتوقع الإعلان عنه إلى جانب الإصدار المتميز X80 Pro +، في شهر سبتمبر المقبل.وتشير التسريبات إلى أن هاتف فيفو المرتقب Vivo X80 Lite، سيعمل بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 1، وسيقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابابت.