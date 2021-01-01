هاتف Galaxy F62 يبدأ في الحصول على تحديث أمني لشهر يوليو 2022



Galaxy F62 Galaxy F62

على مدار الأيام الثلاثة الماضية ، أصدرت سامسونج التحديث الأمني لشهر يوليو 2022 لثلاثة هواتف ذكية على الأقل يوميًا. اليوم ، تم إصدار التحديث إلى Galaxy A53 و Galaxy S20 FE. الآن ، تم إصدار تحديث يوليو 2022 إلى Galaxy F62.



يأتي آخر تحديث لبرنامج Galaxy F62 مع إصدار البرنامج الثابت E625FDDU2BVG1. يتضمن تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 الذي يعمل على إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية للخصوصية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إصلاحات الأخطاء العامة عبر النظام وتحسين استقرار الجهاز.



إذا كان لديك Galaxy F62 ، فيمكنك التحقق من آخر تحديث للبرنامج على هاتفك وتثبيته بالانتقال إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على تنزيل وتثبيت.

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أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy F62 العام الماضي بمعالج متطور ومواصفات متوسطة المدى. جاء الهاتف يعمل بنظام التشغيل One UI 3 المستند على أندرويد 11 خارج الصندوق. تلقى تحديث One UI 4 المستند إلى أندرويد 12 في وقت سابق من هذا العام.