شركة سامسونج تكشفت عن جميع إصلاحات الأمان في تحديث يوليو 2022

أصدرت شركة سامسونج بالفعل تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 لحفنة من هواتف Galaxy الذكية الرائدة ومتوسطة المدى خلال الأيام القليلة الماضية ، واليوم ، كشفت الشركة أخيرًا عن سجل التغيير الرسمي لتحديث هذا الشهر. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.
يحتوي التحديث الأمني ??على ثلاث ثغرات في نظام التشغيل أندرويد تم تصنيفها على أنها "حرجة" وحوالي عشرين من الثغرات الأمنية ذات الخطورة "العالية". ومن المثير للاهتمام أن تصحيح الأمان لهذا الشهر لا يحتوي على إصلاحات للثغرات الأمنية "المعتدلة".
كالعادة ، بصرف النظر عن ثغرات نظام التشغيل أندرويد التي تتناولها شركة جوجل ، يتضمن تصحيح الأمان لشهر يوليو 2022 أيضًا عشرات الإصلاحات لعناصر Samsung SVE. بعبارة أخرى ، هذه إصلاحات تهم برامج سامسونج فقط.
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