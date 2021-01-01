تويتر يبدأ في اختبار "CoTweets" للسماح للمستخدمين بالمشاركة في كتابة التغريدات

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بدأ تويتر في اختبار ميزة "CoTweets" الجديدة التي تتيح للمستخدمين المشاركة في كتابة التغريدات ، كما أكد عملاق الوسائط الاجتماعية لموقع TechCrunch. تقول الشركة إنها تختبر CoTweets لفترة محدودة لمعرفة كيف سيستخدم الناس هذه الميزة.



قال متحدث باسم تويتر: "نحن نواصل استكشاف طرق جديدة يمكن للأشخاص من خلالها التعاون على تويتر". "نحن نختبر CoTweets لفترة محدودة لمعرفة كيف يمكن للأشخاص والعلامات التجارية استخدام هذه الميزة للنمو والوصول إلى جماهير جديدة ، وتعزيز تعاونهم مع الحسابات الأخرى".



يرى المستخدمون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى CoTweets ظهور الميزة في مؤلف التغريدات عبر نافذة منبثقة تدعوهم إلى "التغريد مع CoTweets". يلاحظ تويتر أنه يمكنك دعوة حساب آخر لمشاركة ملكية تغريدة معك. إذا وافقوا ، فسيتم إنشاء CoTweet لإظهار كلاكما كمؤلفين مشاركين. إذا حددت شخصًا ما لمشاركة ملكية تغريدة معك ، فسيتلقى طلبًا يمكنه اختيار قبوله أو رفضه. يمكنك إرسال دعوات CoTweet إلى الأشخاص الذين يتابعونك ولديهم حسابات عامة. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنه يمكن لمؤلفين اثنين فقط الظهور على رأس CoTweet مرة واحدة ، يمكنك فقط دعوة مؤلف مشارك واحد لكل CoTweet.

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يقول تويتر إذا تلقيت دعوة CoTweet وقبلتها ثم غيرت رأيك فيما بعد بشأن رغبتك في أن تكون مؤلفًا مشاركًا لهذا CoTweet ، فيمكنك إبطال CoTweet بمجرد نشره. ستصبح CoTweet بعد ذلك تغريدة عادية للمؤلف الأصلي.بالنظر إلى أن تويتر يقول إنه يختبر الميزة لفترة محدودة ، فمن الواضح أن الشركة تريد معرفة كيفية استخدام الأشخاص لـ CoTweets ثم تعديل الميزة وتنقيحها قبل طرحها رسميًا لجميع المستخدمين. يقول تويتر أنه في نهاية هذه التجربة ، قد يقوم بإيقاف تشغيل الميزة وقد تتم إزالة أي CoTweets تم إنشاؤها.يعمل تويتر على ميزة CoTweets الخاصة به لبعض الوقت الآن. تم اكتشاف الميزة لأول مرة من رمز التطبيق بواسطة مطور الأجهزة المحمولة أليساندرو بالوزي ، الذي شارك في ديسمبر 2021 مراجع وجدها تشير إلى أن تويتر كان يعمل على طريقة لشخصين ليصبحا مؤلفين مشاركين في تغريدة واحدة.تعد إضافة CoTweets الجديدة مؤشرًا آخر على أن تويتر يفكر في كيفية الاستفادة من منصته بطرق مختلفة بخلاف كونها ساحة مدينة افتراضية أو شبكة إخبارية في الوقت الفعلي. يمكن أن تكون الميزة الجديدة مفيدة أيضًا لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في عرض صفقات العلامات التجارية مع الشركات.ومع ذلك ، يمكن أن تحتوي ميزة التغريدات المشتركة على عدد من حالات الاستخدام الأخرى إلى جانب صفقات العلامات التجارية. يمكن استخدامه لإصدار بيانات مجمعة من المؤسسات أو الشركات أو الأشخاص ، أو لتعزيز العمل مع العديد من المؤلفين أو المبدعين ، مثل البودكاست أو الرسائل الإخبارية أو المقالات الإخبارية. ويمكن استخدامه للمتعة من قبل الأشخاص الذين يريدون تكوين فريق في التغريدات.