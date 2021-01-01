

Galaxy Buds 2 Pro Galaxy Buds 2 Pro

إلى جانب Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Watch 5 ، من المتوقع أيضًا أن تكشف سامسونج النقاب عن الجيل التالي من سماعات الأذن اللاسلكية حقًا ، Galaxy Buds 2 Pro. قبل الإعلان الرسمي ، تم تسريب تصميم Galaxy Buds 2 Pro بثلاثة ألوان مختلفة.



تم نشر العروض ثلاثية الأبعاد لـ Galaxy Buds 2 Pro بواسطة 91Mobiles والمسرِّب ايفان بلاس. يقال إن سماعات الأذن اللاسلكية القادمة ، التي تحمل الاسم الرمزي "Zenith" ، سيتم إطلاقها بثلاثة ألوان على الأقل: بورا بيربل ، جرافيت ، وأبيض. تتمتع سماعات الأذن بهيكل مشابه لسماعات Galaxy Buds 2 من حيث الشكل والحجم. يبدو أن سماعات الأذن ذات زعنفة أكثر استقامة وفوهة أكثر سمكًا قليلاً من Galaxy Buds 2.



تم تسريب تصميم Galaxy Buds 2 Pro ، وستأتي بثلاثة ألوان على الأقل

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كالعادة ، تحتوي سماعات الأذن على نقاط شحن وجهاز استشعار للكشف عن الاهتراء وميكروفونات متعددة. تحتوي العلبة على مؤشر LED لحالة الشحن في المقدمة ومنفذ USB من النوع C في الخلف. تشير الشائعات إلى بطارية أكبر قليلاً ، لذا فقد تستمر لفترة أطول قليلاً. ويمكننا أن نتوقع جميع الميزات التي يتمتع بها Galaxy Buds Pro ، بما في ذلك إعداد برنامج التشغيل المزدوج و ANC و 360 Audio.تم تسريب تصميم Galaxy Buds 2 Pro ، وستأتي بثلاثة ألوان على الأقلربما قامت سامسونج بتحسين جودة الصوت وأداء ANC من خلال سماعات الأذن اللاسلكية الرائدة القادمة. في حين أن العلامات التجارية الأخرى تقدم تصنيف IP57 لمقاومة الغبار والماء ، فإن سماعات الأذن الحالية من سامسونج تتمتع بتصنيف IPX2 أو IPX7 ، لذلك قد تتحسن الشركة الكورية الجنوبية في هذا الجانب أيضًا.تم تسريب تصميم Galaxy Buds 2 Pro ، وستأتي بثلاثة ألوان على الأقلالمواصفات ، لا تزال غامضة بعض الشيء. ومع ذلك ، مع وجود Unpacked بعد أسابيع قليلة ، ليس هناك شك في أن هذه سوف تتجسد بشكل كبير قبل الكشف عنها.