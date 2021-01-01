تظهر حالات الرسمية Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 قبل الإطلاق



Galaxy Z Flip 4 Galaxy Z Flip 4

لم يتبق سوى أكثر من شهر حتى يتم إطلاق Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4. هذا يعني أن المعلومات حول هذه الأجهزة الجديدة ستزيد من سرعتها. من المحتمل جدًا أن نشهد بعض التسريبات الرئيسية في الأيام المقبلة. وتسريب اليوم يعطينا لمحة عما قد تبدو عليه بعض حالات Galaxy Z Fold 4 الرسمية و Galaxy Z Flip 4.



تم نشر المعلومات حول هذه الملحقات عبر الإنترنت بواسطة MobileFun. قام بائع التجزئة بالفعل بإدراج هذه الحالات وحتى أنه يتلقى طلبات مسبقة لها. تشتمل ملحقات Galaxy Z Fold 4 على غطاء جلدي بألوان متعددة ، وحالة مع حامل قلم S Pen ، وغطاء قبضة سيليكون ، وغطاء قائم.



تظهر حالات Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 الرسمية قبل الإطلاق

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