تستطيع ساعة آبل الجديدة معرفة ما إذا كان مستخدمها مصاب بالحمى أم لا



Apple Watch Series 8 Apple Watch Series 8

كشفت شركة أبل عن ميزة جديدة تضمنها ساعة أبل الجديدة APPLE WATCH SERIES 8، وهي معرفة ما إذا كان مستخدمها مصاب بالحمى أم لا.



ووفقا "لبلومبرج"، إن ساعة أبل الجديدة "أبل ووتش سريس 8" APPLE WATCH SERIES 8 تتضمن مستشعرا لقياس درجة حرارة جسم الإنسان، والذي بدوره يحذر المستخدم في حالة ارتفاع درجة حرارته أو إصابته بالحمى.



وأكد جورمان إن مستشعر ساعة أبل ووتش الجديدة قد اجتاز اختبار شركة أبل الداخلي، ومن المتوقع أن تأتي ميزة الكشف عن درجة حرارة الجسم في كل من الإصدار القياسي والنسخة القوية التي تستهدف الرياضيين من Apple Watch Series 8.

قد يعجبك أيضا...

وتضيف شركة أبل مرارًا وتكرارًا مستشعرات وقدرات صحية جديدة إلى ساعتها الذكية. أحدث إضافة كانت مستشعر تشبع الأكسجين في الدم من Apple Watch Series 6.وقد تكون الطريقة التي يتم بها توفير وظيفة مستشعر درجة حرارة الجسم مماثلة للطريقة التي يتم بها توفير وظيفة مستشعر تشبع الأكسجين في الدم.يمنحك مستشعر تشبع الأكسجين في الدم فكرة عما يحدث في جسمك ، وليس بالضرورة إعطائك معلومات طبية. نتيجة لذلك ، لا تستطيع Apple الإعلان عن أن ساعتها يمكنها قياس تشبع الأكسجين في الدم. يبدو هذا مثل نفس النهج الذي تتبعه مع مستشعر درجة حرارة الجسم.أبل ستدعم نظارتها للواقع المعزز بشريحتها الخارقة M2من المتوقع أن تحتفظ Apple Watch Series 8 بتصميم Apple Watch Series 7 نفسه، ومن المحتمل أن تأتي أيضا بنفس المعالج مثل Apple Watch Series 6 و Apple Watch Series 7. وهذا يجعلها أول ساعة Apple Watch لديها نفس المعالج للسنة الثالثة على التوالي. أشار جورمان أيضًا إلى أن ‌Apple Watch Series 8‌ قد تتضمن شاشات محدثة على الطرز المتطورة.