كويكب بحجم حافلة يقترب من الأرض اليوم

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقترب كويكب ضخم ، بشدة من الأرض اليوم ، على الرغم من أنه تم اكتشافه قبل أيام قليلة فقط.

سيأتي الكويكب ، المسمى 2022 NF ، على مسافة 54843.9 ميلًا من كوكبنا في حوالي الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش ، وفقًا لوكالة ناسا.

تشير حسابات ناسا إلى أن صخرة الفضاء الضخمة ستمر بأمان على كوكبنا ، على الرغم من أن وكالة الفضاء لم تستبعد فرص اصطدام كويكب في المستقبل القريب.

تم اكتشاف 2022 NF باستخدام بيانات من تلسكوب المسح البانورامي ونظام الاستجابة السريعة (Pan-STARRS) - وهو نظام من الكاميرات والتلسكوبات مقره في هاواي، على الرغم من اقترابه الأقرب إلى الأرض اليوم ، إلا أنه من المثير للدهشة أنه تم التعرف على الكويكب في 4 يوليو فقط.

تشير القياسات إلى أن قطر الكويكب يتراوح بين 17.7 و 39.3 قدمًا (5.4 و 12 مترًا).






المصدر: بوابه اخبار اليوم

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