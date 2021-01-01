تنوي روسيا إطلاق مركبة شحن إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لتحضير مركبة شحن روسية ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية.
وقال بيان صادر عن شركة "إينيرجيا" الروسية التابعة للمؤسسة "تم تسليم مركبة الشحن الفضائية Progress MS-23 إلى المجمع التقني في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، وعمليات التحضير لإطلاق المركبة تجري وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل روس كوسموس لإمداد القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية".
وأضاف البيان "أثناء التحضيرات سيجري المختصون فحصا خارجيا للمركبة وهيكلها، كما سيتحققون من الأجزاء الميكانيكية المسؤولة عن فتح الألواح الشمسية فيها، وبعدها ستبقى Progress MS-23 في وضعية التخزين استعدادا لإطلاقها إلى الفضاء".
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