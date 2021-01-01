تنوي روسيا إطلاق مركبة شحن إلى المحطة الفضائية الدولية

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صورة الخبر: المحطة الفضائية الدولية
المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لتحضير مركبة شحن روسية ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن شركة "إينيرجيا" الروسية التابعة للمؤسسة "تم تسليم مركبة الشحن الفضائية Progress MS-23 إلى المجمع التقني في قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، وعمليات التحضير لإطلاق المركبة تجري وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل روس كوسموس لإمداد القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف البيان "أثناء التحضيرات سيجري المختصون فحصا خارجيا للمركبة وهيكلها، كما سيتحققون من الأجزاء الميكانيكية المسؤولة عن فتح الألواح الشمسية فيها، وبعدها ستبقى Progress MS-23 في وضعية التخزين استعدادا لإطلاقها إلى الفضاء".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تخطط لإطلاق مركبة Progress MS-23 على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a صيف العام القادم، في إطار بعثة الإمداد رقم 84 للمحطة الفضائية الدولية.

كما أعلنت المؤسسة مؤخرا أنها تنوي أيضا إطلاق مركبة الشحن الروسية Progress MS-21 في أكتوبر القادم، لتبقى هذه المركبة ملتحمة بالمحطة مدة 247 يوما

المصدر: السلطة

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