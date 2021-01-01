أسعار موديل 2023 من ساوايست Dx5 الصينية في مصر



ساوايست Dx5 الصينية ساوايست Dx5 الصينية

خلال الفترة الماضية أعلن وكيل سيارات ساوايست الصينية في مصر (مجموعة IFG)، عن أسعار موديل 2023 من سيارتها Dx5 التي تنتمي لفئة SUV في السوق المحلي، والمتاح قريبا (تم فتح باب الحجز) بفئة واحدة فقط سعرها كالتالي:



- فئة واحدة بسعر 455 ألف جنيه.



جدير بالذكر أن اسم شركة ساوايست يعتبر اختصار لكلمة South East (ساوث ايست)، ويتواجد مقر الشركة في مقاطعة فوجيان الصينية، وتنتمي ملكية هذه الشركة لثلاثة شركات مختلفة أولهم شركة الصين للسيارات بنسبة أسهم 25%، وشركة فوجيان للسيارات بنسبة 50%، وأخيرا شركة ميتسوبيشي بنسبة 25% من أسهم الشركة.

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وتنتمي سيارة ساوايست Dx5 لفئة سيارات كروس أوفر المدمجة، وهي مزودة بمحرك من ميستوبيشي مكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 156 حصان و215 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.وتشمل التجهيزات الأساسية بفئات هذا الموديل من السيارة التجهيزات التالية:- وسائد هوائية.- مصابيح LED أمامية نهارية.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- مرايا جانبية بخاصية التسخين.- مقاعد جلدية.- مثبت سرعة.- شاشة رقمية كبيرة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- مداخل USB للمقاعد الأمامية والخلفية.- فتحة سقف بانوراميه.- قضبان تحميل فوق السقف.- نظام لتشغيل المحرك بضغطة زر.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 18 بوصة.- مفتاح ذكي لدخول السيارة.- زجاج داكن.