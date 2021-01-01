لتواجه درجات الحرارة المرتفعة داخل سيارتك بفصل الصيف..اتبع هذه النصائح

مع ارتفاع درجات حراره الجو بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وزيادة التوقعات بارتفاعها أكثر خلال الفترة القادمة مع فصل الصيف، نقدم لك اليوم عزيزي القارئ بعض النصائح الهامة لتفادي ارتفاع درجات الحرارة داخل سيارتك خلال فصل الصيف، وذلك حتى لا تضر بسيارتك في هذا الطقس الحار وأيضا للحفاظ على سلامتك من الاجهاد والشعور بالإعياء بسبب هذه الحرارة المرتفعة، وهذه النصائح كالتالي:
1- احرص على ايقاف أو ركن السيارة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
2- فتح أبواب ونوافذ السيارة قبل الانطلاق بالسيارة لتهوية المقصورة الداخلية وخفض حرارتها.
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