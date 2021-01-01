لتواجه درجات الحرارة المرتفعة داخل سيارتك بفصل الصيف..اتبع هذه النصائح

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درجات الحرارة المرتفعة

مع ارتفاع درجات حراره الجو بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وزيادة التوقعات بارتفاعها أكثر خلال الفترة القادمة مع فصل الصيف، نقدم لك اليوم عزيزي القارئ بعض النصائح الهامة لتفادي ارتفاع درجات الحرارة داخل سيارتك خلال فصل الصيف، وذلك حتى لا تضر بسيارتك في هذا الطقس الحار وأيضا للحفاظ على سلامتك من الاجهاد والشعور بالإعياء بسبب هذه الحرارة المرتفعة، وهذه النصائح كالتالي:

1- احرص على ايقاف أو ركن السيارة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

2- فتح أبواب ونوافذ السيارة قبل الانطلاق بالسيارة لتهوية المقصورة الداخلية وخفض حرارتها.

3- إن أمكن تجنب القيادة في ساعات النهار أو في الظهيرة تحديدا، وحاول أن تجعل رحلاتك الطويلة بالسيارة في ساعات المساء.

4- لاتضع زجاجات مضغوطة داخل السيارة مثل العطور أو المياه الغازية لتجنب انفجارها بسبب ارتفاع الحرارة.

5- حاول تظليل سيارتك لمنع وحجب الأشعة تحت الحمراء المسئولة عن ارتفاع درجة الحرارة.

6- الكشف المستمر على بطارية السيارة لاحتمال نضوب السوائل منها.
7- التأكد من وصلات التبريد ومستوى السوائل وضغط الإطارات.

8- اضبط فتحات تهوية تكييف السيارة بشكل صحيح لضمان وصول الهواء لجميع ركاب السيارة، وذلك بضبط الفتحات ليمر الهواء أعلى كتف السائق أو الراكب الأمامي، مع مراعاة عدم ضبط حرارة التكييف على درجة تبريد عالية للحفاظ على صحتك وصحة باقي الركاب.

المصدر: التوكيل

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