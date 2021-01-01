تثير السيارات الصينية الجدل داخل السوق المصري بسبب الأسعار

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السيارات الصينية

حالة من الجدل أصابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وكيل جيتور زيادة جديدة في أسعار السيارات التي وصلت إلى 150 ألف جنيه زيادة على السعر الاساس للسيار.

ويرصد التقرير التالي اسعار جيتور التي أعلنها الوكيل الصيني في مصر وهي:

يصل سعر الفئة الأولى كمفورت 439.900 ألف جنيه.

ويصل سعر الفئة الثانية لاكشري 484.900 ألف جنيه.

وبلغ سعر سيارة بلاك ايديشن مانيوال 499.900 ألف جنيه.

ايديشن أوتوماتيك 554.900 ألف جنيه.

جيتور X95 الجديدة 2022 إلى 569.900 ألف جنيه.
ويصل سعر الفئة الثانية لاكشري 619.900 ألف جنيه.

وأعلن وكيل سيارات جيتور حصولها على جائزة الامتياز العالمية للشبكات والتدريب من قبل الشركة الصينية واحتلت مصر المركز الأولى.وتحرص شركة جيتور الصينية على تقديم ضمان على سيارتها يصل إلى 6 سنوات وصيانه على 150 ألف كم دون أي تغيير أو تعديل في فترة الضمان.

المصدر: السلطة

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