تستقبل السيارات الكورية عيد الأضحى بزيادة جديدة في الأسعار

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السيارات الكورية

أعلن وكيل سيارات كيا قبل ساعات من استقبال المصريين عيد الأضحى المبارك، عن ارتفاع أسعار السيارات موديل 2022 بالسوق المحلي.

ويستعرض التقرير التالي أسعار سيارات كيا داخل السوق المصري وهي كالتالي:

يصل سعر سيارة High line نحو 499.9 ألف جنيه.

ويصل سعر الفئة الثانية TOP Line إلى 539.9 ألف جنيه.

مواصفات سيارات كيا أكسيد بالسوق المحلي هي كالتالي:
محرك 4 سلندرات، يصل سعته نحو 1600 سي سي، بقوة 160 حصانًا

-عزم 253 نيوتن- متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.

-تتسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.
- استهلاك الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وسائل أمان سيارات كيا
-وسائد هوائية للمقاعد الأمامية.

-وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد.

-نظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة.

-تمتلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

المصدر: السلطة

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