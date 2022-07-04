أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 8 يوليو

استقرت أسعار الذهب بالسوق المصري، بمستهل تعاملات اليوم، الجمعة الموافق 8 من يوليو الجاري،بعد أن ارتفعت على مدار تعاملات الأمس بنحو 28 جنيها بسعر الجرام, بينما تراجعت أسعار الذهب عالميا وخسرت الأوقية نحو 7 دولارات خلال التداول ببورصة الذهب العالمية اليوم.
وتشهد أسواق الذهب حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية ، والتوقعات برفع سعر الفائدة ، والتضخم ، الاانه يظل الملاذ الآمن للمستثمرين ومخزن للقيمة .
وجاءت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة بالسوق المحلية، على النحو التالي عيار 21 بسعر 985 جنيه للجرام، و عيار 18 نحو 844 جنيهًا ، وعيار 24 نحو 1126جنيهًا للجرام، وعيار 14 نحو 657 جنيها، وبلغ سعرالجنيه الذهب 7880، وذلك دون المصنعية.
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