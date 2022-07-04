أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 8 يوليو



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بالسوق المصري، بمستهل تعاملات اليوم، الجمعة الموافق 8 من يوليو الجاري،بعد أن ارتفعت على مدار تعاملات الأمس بنحو 28 جنيها بسعر الجرام, بينما تراجعت أسعار الذهب عالميا وخسرت الأوقية نحو 7 دولارات خلال التداول ببورصة الذهب العالمية اليوم.



وتشهد أسواق الذهب حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية ، والتوقعات برفع سعر الفائدة ، والتضخم ، الاانه يظل الملاذ الآمن للمستثمرين ومخزن للقيمة .



وجاءت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة بالسوق المحلية، على النحو التالي عيار 21 بسعر 985 جنيه للجرام، و عيار 18 نحو 844 جنيهًا ، وعيار 24 نحو 1126جنيهًا للجرام، وعيار 14 نحو 657 جنيها، وبلغ سعرالجنيه الذهب 7880، وذلك دون المصنعية.

قد يعجبك أيضا...

حيث يضاف إلى سعر الجرام بمحال الذهب والمجوهرات سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، بحسب حجم وشكل كل قطعة ذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبا من سعر الجرام.وتشهد أسعار الذهب العالمية حالة من التوتر وعدم الاستقرار بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى تأثر أسعار المعدن الأصفر بسعر الدولار، وقرارات رفع سعر الفائدة، وجميعها عوامل تؤثر على أسعار الذهب .ورغم حالة التوتر التي تشهدها أسواق الذهب العالمية والمحلية يظل المعدن الأصفر ملاذًا آمنا ومخزنا هاما للقيمة يجذب إليه المستثمرين، حيث أنه يعد أفضل وعاء استثماري وأهم مخزن للقيمة.