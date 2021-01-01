5 أطعمة خارقة يجب إضافتها في النظام الغذائي..لمرضى الكلى..

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تحدث أمراض الكلى عندما تفقد الكلى القدرة على تصفية الدم من الفضلات، وتضاعف عدد الهنود الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة في العقد الماضي؛ يعاني حوالي 8 إلى 10? من السكان البالغين من بعض أو شكل آخر من أمراض الكلى.



لقد أتاح التقدم في البحث الطبي إمكانية إبطاء تطور مثل هذه الأمراض المزمنة وحتى وقفها، ويعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من أكثر عوامل الخطر شيوعًا للإصابة بأمراض الكلى. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي السمنة والتدخين وعلم الوراثة والجنس والعمر إلى زيادة المخاطر أيضًا، لذلك من الضروري للأشخاص المصابين بأمراض الكلى اتباع نظام غذائي خاص ونمط حياة صحي.



ووفقا لما ذكره موقع «timesofindia»، هناك بعض الأطعمة الخارقة التي يجب إضافتها في النظام الغذائي لمرضى الكلى:

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الكرنبينتمي الكرنب إلى عائلة الخضروات الصليبية، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية، وتم العثور على فيتامين ك وفيتامين ج والعديد من فيتامينات ب في الكرنب، حيث يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تحافظ على صحة الجهاز الهضمي مما يعزز حركات الأمعاء المنتظمة.يحتوي الكرنب على نسبة منخفضة من البوتاسيوم والفوسفور والصوديوم وهو أمر صحي لمريض يعاني من مشاكل في الكلى.القرنبيطتعتبر الخضروات مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية ، فهي تشمل فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب، والقرنبيط يساعد جسمك على طرد السموم، حيث يُطحن بالبخار ويُهرس القرنبيط كبديل صديق للكلى عن البطاطس المهروسة، ويمكن استهلاك هذه الخضار في شكلها النيء أو على البخار أو يمكن استخدامها في تحضير الحساء، ويحتوي كوب واحد من القرنبيط المطبوخ على 19 مجم صوديوم و 176 مجم بوتاسيوم و 40 مجم فوسفور.الثوميُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى باستخدام كمية أقل من الصوديوم في نظامهم الغذائي بما في ذلك الملح المضاف، والثوم مصدر جيد للمنجنيز وفيتامين ج وفيتامين ب 6، وأنه بديل ألذ للملح ، فهو يضيف نكهة للأطباق ومغذٍ للغاية، ويحتوي 9 جرام من الثوم على 1.5 مجم صوديوم ، 36 مجم بوتاسيوم و 14 مجم فوسفور.العنبتحتوي هذه الفاكهة الحلوة على فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد التي تساعد على تقليل الالتهاب، ويحتوي العنب على كميات وفيرة من التغذية وهي صديقة للكلى، ويحتوي 75 جرام على 1.5 مجم صوديوم ، 144 مجم بوتاسيوم و 15 مجم فوسفور.بياض البيضيوفر بياض البيض مصدر بروتين عالي الجودة وصديق للكلى، وأنه خيار جيد للأشخاص الذين يخضعون لعلاج غسيل الكلى، والذين يحتاجون إلى كمية جيدة من البروتينات ولكن كمية محدودة من الفوسفور، ويحتوي 66 جرام من بياض البيض على 110 مجم صوديوم، 108 مجم بوتاسيوم و 10 مجم فوسفور.