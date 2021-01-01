تناول اللحوم بكميات قليلة يقي من السرطان .. تفاصيل



تناول اللحوم بكميات قليلة تناول اللحوم بكميات قليلة

كشفت دراسة حديثة نشرت في BMC Medicine أن تناول كميات قليلة من اللوحة يساعد في الوقاية من مرض السرطان.



خلال الدراسة، قدم حوالي 472 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا معلومات صحية للباحثين.



وكشف هؤلاء الأفراد عن عدد المرات التي تناولوا فيها اللحوم - اللحوم المصنعة، ولحم البقر، والضأن، والخنازير، والدجاج، والديك الرومي - أسبوعيًا، أو إذا امتنعوا عن تناول اللحوم تمامًا، إذا كانوا يتناولون الأسماك، أو كانوا نباتيين.

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عند فحص السرطانات الفردية، اكتشف الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان القولون انخفض بنسبة 9% لدى الأشخاص الذين تناولوا اللحوم بما لا يزيد عن خمس مرات في الأسبوع مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم بشكل متكرر.تناول الأسماك والسرطانووجد الباحثون أن الرجال الذين يتناولون الأسماك فقط لديهم فرصة أقل بنسبة 20% للإصابة بسرطان البروستاتا من أولئك الذين تناولوا اللحوم أكثر من خمس مرات في الأسبوع، في حين أن الرجال الذين تناولوا وجبات نباتية كانت لديهم مخاطر أقل بنسبة 31%.وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم خمس مرات في الأسبوع أو أقل لديهم فرصة أقل بنسبة 2% للإصابة بالسرطان بشكل عام من أولئك الذين يستهلكون أكثر، كما تم تقليل الخطر بنسبة 10% لدى الأشخاص الذين تناولوا الأسماك فقط وبنسبة 14% لدى النباتيين.