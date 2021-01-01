المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO 9T



iQOO 9T iQOO 9T

أكدت شركة iQOO مؤخرًا أنها ستطلق iQOO 9T في الهند بحلول نهاية هذا الشهر مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1. لم تفصح الشركة عن أي شيء آخر عن الهاتف حتى الآن، ولكن الآن تم تسريب المواصفات الرئيسية لـ iQOO 9T والتي تخبرنا بما يمكن توقعه من الهاتف الذكي.



يزعم المصدر أن هاتف iQOO 9T سيأتي مع شاشة E5 AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وسيدعم الهاتف الشحن بقوة 120 واط.



سيحتوي الهاتف الذكي أيضًا على شريحة V1+ التي رأيناها بهاتف vivo X80 Pro، وسيضم إعداد كاميرا بالخلف يشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل والتي ستدعم وظيفة Real-Time Night Extreme Night Vision.

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من المحتمل ظهور مزيد من التفاصيل حول iQOO 9T خلال الأيام المقبلة.