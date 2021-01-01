يظهر هاتف Oppo A97 5G على موقع China Telecom بالمواصفات والصور

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صورة الخبر: Oppo A97 5G
Oppo A97 5G

تستعد شركة Oppo لهاتف ذكي آخر يدعم الـ 5G، وفقًا لورقة مواصفات تم تسريبها. فقد تم إدراج هاتف Oppo A97 5G الآن على موقع China Telecom على الويب مع الميزات والصور الرئيسية.

سيكون لدى Oppo A97 5G ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، ولم يتم الكشف عن نوع المعالج.

يحتوي الجزء الخلفي بالهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED واحد. في حين تأتي الكاميرا الامامية بدقة 8 ميجابكسل.

يبلغ حجم الشاشة 6.56 بوصة، وبينما لم يتم الإعلان عن نوع الشاشة، نفترض أنها شاشة LCD نظرًا لأن مفتاح التشغيل يشبه مستشعر بصمة الأصبع بشكل مثير. ويقال إن البطارية ستأتي بسعة 5000 مللي أمبير، وسيزن الهاتف حوالي 190 جرامًا.

سيبلغ سعر الهاتف الذكي 2299 يوان صيني أي حوالي 350 دولار ولكن لم يتم التأكيد عن ذلك رسميًا، مما يعني أن Oppo A97 5G قد يأتي بسعر آخر.

المصدر: بوابه المتميز

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