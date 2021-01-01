تحديث جديد لنظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد مع تحسينات متقدمة في الشبكات وقابلية الاستخدام

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تحديث جديد لنظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد مع تحسينات متقدمة في الشبكات وقابلية الاستخدام

صورة الخبر: ويندوز
ويندوز

تعتبر إحدى الميزات المثيرة بنظام Windows 11 هي النظام الفرعي المخصص لنظام أندرويد، فيتيح ذلك لمستخدمي Windows 11 تشغيل تطبيقات أندرويد إما محليًا أو من خلال محاكاة X86 اعتمادًا على أجهزة الجهاز.

واليوم، أصدرت مايكروسوفت تحديثًا لجميع قنوات Windows Insider (في الولايات المتحدة فقط) والذي يعمل على تحسين قابلية الاستخدام الشاملة للنظام الفرعي لنظام أندرويد ويضيف بعض الميزات الجديدة للمطورين والمستخدمين على حد سواء.

يتوفر الآن المزيد من التحكم الدقيق في خيارات شبكات النظام الفرعي في نظام Windows الفرعي لتطبيق إعدادات أندرويد وسيحسب للشبكات المتقدمة. وعلاوةً على ذلك، سيكون للنظام الفرعي وجهاز Windows الآن نفس عنوان IP، فقد تم تخصيص عناوين مختلفة لكليهما.

تتضمن التحديثات الأخرى تحديثات لنواة النظام والتطبيقات المحسّنة واستقرار الأداء، بالإضافة إلى الميزات الخاصة بالبطارية داخل أندرويد والتي تساعد على تحسين استهلاك الطاقة.

هناك نوعان من ميزات الأمان الجديرة بالملاحظة مثل تطبيقات أندرويد التي تم تمييزها بأنها آمنة لم يعد من الممكن أن تأخذ منها لقطة شاشة، وسيتم توجيه النوافذ المنبثقة لتصحيح أخطاء ADB إلى Windows للأمان.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحديث جديد لنظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد مع تحسينات متقدمة في الشبكات وقابلية الاستخدام

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59521

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager