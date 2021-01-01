تحديث جديد لنظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد مع تحسينات متقدمة في الشبكات وقابلية الاستخدام

تعتبر إحدى الميزات المثيرة بنظام Windows 11 هي النظام الفرعي المخصص لنظام أندرويد، فيتيح ذلك لمستخدمي Windows 11 تشغيل تطبيقات أندرويد إما محليًا أو من خلال محاكاة X86 اعتمادًا على أجهزة الجهاز.
واليوم، أصدرت مايكروسوفت تحديثًا لجميع قنوات Windows Insider (في الولايات المتحدة فقط) والذي يعمل على تحسين قابلية الاستخدام الشاملة للنظام الفرعي لنظام أندرويد ويضيف بعض الميزات الجديدة للمطورين والمستخدمين على حد سواء.
يتوفر الآن المزيد من التحكم الدقيق في خيارات شبكات النظام الفرعي في نظام Windows الفرعي لتطبيق إعدادات أندرويد وسيحسب للشبكات المتقدمة. وعلاوةً على ذلك، سيكون للنظام الفرعي وجهاز Windows الآن نفس عنوان IP، فقد تم تخصيص عناوين مختلفة لكليهما.
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