يصل الجيل القادم من ساعة أبل الذكية قد يتميز بشاشة كبيرة بحجم 2 بوصة



ساعة أبل الذكية ساعة أبل الذكية

وفقًا لمارك غورمان من بلومبيرج، فإن Apple Watch Series 8 قد تحتوي على شاشة كبيرة بحجم 2 بوصة تقريبًا ودقة 410 × 502. ويقول غورمان إن الشركة يمكنها استخدام المساحة الإضافية لعرض مقاييس لياقة إضافية أو المزيد من المعلومات حول وجوه الساعة في وقت واحد.



وأضاف غورمان ان الجيل الجديد من الساعة الذكية سيأتي بشاشة مقاومة للكسر، وبطارية ذات سعة أعلى، وحافظة أكثر صلابة مصنوعة من معدن أقوى من الألمنيوم.



وعلاوةً على ذلك، ستدعم الساعة أيضًا ميزة تعقب درجات الحرارة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا أنها قادمة إلى عائلة Series 8 بأكملها، هذا وبالإضافة إلى قدرات تتبع أفضل لأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة والسباحة.

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ومع ذلك، ما لن تتضمنه الساعة هو معالج أسرع، إذ يقال إن شرائح Series 8 القادمة من أبل ستتميز بنفس الإمكانات الموجودة بـ Series 7 و Series 6.من المحتمل ان يتم الإعلان عن Apple Watch Series 8 في الخريف من هذا العام.