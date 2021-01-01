تعلن روسيا عن موعد اختبار "مركباتها القمرية" المأهولة

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" بعض التفاصيل عن اختبارات مركبات "أوريول" الواعدة التي ستستخدم في الرحلات المستقبلية المأهولة إلى القمر والفضاء البعيد.



وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين، في مقابلة مع الصحافة: "الخطط الموضوعة تقتضي باستكمال اختبارات مركبات أوريول تزامنا مع إطلاق المحطة المدارية الروسية الجديدة ROSS إلى الفضاء".



وأضاف "اعتبارا من سبتمبر 2024 ستبدأ الاستعدادات في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي لاختبار معدات الطوارئ الخاصة بمركبات أوريول، يشمل البرنامج تجارب لإسقاط هذه المركبات من المروحيات الثقيلة، وتجارب لإطلاقها باستخدام صواريخ فضائية، الصواريخ التي ستحمل هذه المركبات ستطلق في البداية إلى ارتفاعات تتاراوح ما بين 10 إلى 12 كلم عن الأرض".

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وكان رئيس مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء، مكسيم خارلاموف قد أشار في وقت سابق إلى أن اثنين من رواد الفضاء سيتواجدان على متن مركبة أوريول الروسية الواعدة عندما ستطلق في أول رحلة مأهولة لها.وتطور روسيا مركبات "أوريول" الفضائية في إطار برنامجها المخصص للرحلات المستقبلية إلى القمر، ولتكون بديلة عن مركبات "سويوز" الحالية، وستطلق أول مركبة من هذا النوع في رحلة اختبارية إلى الفضاء عام 2024 على متن صاروخ من نوع Angara-A5، وفي العام نفسه ستطلق في رحلة أخرى ستلتحم فيها المركبة بالمحطة الفضائية الدولية لمدة ومن ثم ستعود إلى الأرض، ومن المفترض أن تطلق روسيا هذه المركبات في رحلات مأهولة إلى الفضاء عام 2025 .