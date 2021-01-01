يصل « قمر الحج » تربيعة الأول



قمر الحج قمر الحج

يشرق القمر اليوم الأربعاء 06 يوليو 2022 عند الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الجنوب قبيل غروب الشمس وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.



تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.



يتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر فجر اليوم التالي الخميس عند الساعه (02:14 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

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تزداد خلال الأيام القليلة المقبلة المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.